В список доноров костного мозга вошли ещё более 800 жителей Подмосковья

15 июля 2026, 13:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

835 жителей Московской области вступили в федеральный регистр доноров костного мозга с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Пересадку костного мозга проводят при гематологических, онкологических и других тяжёлых заболеваниях.





«Для пересадки берут всего пять процентов стволовых клеток донора. Это не наносит вреда его здоровью — клеточный состав быстро восполняется. При этом для пациента, нуждающегося в трансплантации, это шанс на сохранение жизни. В этом году к регистру доноров присоединились 835 жителей Подмосковья — на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал главврач Московского областного центра крови Глеб Марнов.