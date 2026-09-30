В Домодедове открывается медицинский центр «ЛАЙТМЕД»

30 сентября 2026, 17:15

оригинал Фото: istockphoto.com/stefanamer

Центр семейной медицины и реабилитации «ЛАЙТМЕД» откроется в Домодедове в пятницу, 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.





Отделение в Домодедове станет уже третьи в Подмосковье. В настоящее время центры «ЛАЙТМЕД» работают в Одинцове и Мытищах.





«Все наши отделения объединяет общая цель: заботиться о здоровье всей семьи, помогать восстанавливаться и быть рядом тогда, когда это особенно важно. Мы создаём место, где вся семья может получить медицинскую помощь, диагностику и заботу», — говорится в сообщении.