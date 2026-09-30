В Домодедове открывается медицинский центр «ЛАЙТМЕД»
Центр семейной медицины и реабилитации «ЛАЙТМЕД» откроется в Домодедове в пятницу, 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Отделение в Домодедове станет уже третьи в Подмосковье. В настоящее время центры «ЛАЙТМЕД» работают в Одинцове и Мытищах.
«Все наши отделения объединяет общая цель: заботиться о здоровье всей семьи, помогать восстанавливаться и быть рядом тогда, когда это особенно важно. Мы создаём место, где вся семья может получить медицинскую помощь, диагностику и заботу», — говорится в сообщении.В центре будут вести приём врачи различных специальностей, проводиться ультразвуковая диагностика и лабораторные исследования, а также реабилитация детей и взрослых с различными заболеваниями.
Тожественное открытие нового медицинского центра назначено на 12:00.