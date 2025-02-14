В Подмосковье обновляют коммутационное оборудование питающих центров

Фото: Министерство энергетики Московской области
Работники энергетической компании «Россети» приступили к ремонту высоковольтных выключателей на 12 ключевых подстанциях Подмосковья. В целом в текущем году организация планирует обновить 94 единицы оборудования, затратив около 22 миллиардов рублей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул важность модернизации для обеспечения надёжной работы ключевых энергетических объектов и линий электропередач, что, в свою очередь, способствует улучшению электроснабжения населения региона, включая жилые дома и социально значимые объекты.
Высоковольтные выключатели являются важным элементом коммутационного оборудования, предназначенного для размыкания электрической цепи, в том числе при возникновении коротких замыканий.
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В настоящее время работы ведутся на подстанциях в городских округах Богородский и Солнечногорск. Кроме того, сотрудники МЭС Центра планируют ремонтные работы на объектах, обеспечивающих подачу электроэнергии для жителей Воскресенска, Коломны, Сергиева Посада, Пушкино, Рузы и Чехова. Ремонтные работы на действующих подстанциях проводятся без отключения электричества у потребителей.
Высоковольтные выключатели являются важным элементом коммутационного оборудования, предназначенного для размыкания электрической цепи, в том числе при возникновении коротких замыканий.
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Дайана Хусинова