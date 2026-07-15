В МОНИКИ спасли жизнь женщины с опасной опухолью мозга

15 июля 2026, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского спасли пациентку с опухолью, которая сдавливала ствол головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Женщина поступила в клинику с жалобами на головные боли и головокружение, которые мучили её несколько месяцев. Позже у неё снизился слух справа и нарушилась координация.



Результаты обследования показали крупную опухоль менингиому в одной из самых сложных зон на стыке головного и спинного мозга. Новообразование вызывало сдавливание продолговатого мозга, отвечающего за жизненно важные функции организма, и грозило летальным исходом. Нейрохирурги сделали больной операцию, которая продолжалась четыре часа.

«Мы выполнили микрохирургическое удаление образования с контролем состояния нервных структур в режиме реального времени. Такие вмешательства относятся к числу самых сложных в нейрохирургии. Опухоль находилась в непосредственной близости от ствола мозга, позвоночных артерий и черепных нервов, отвечающих за глотание и речь. Задачей было не только удалить опухоль и устранить компрессию ствола мозга, но и сохранить сосудистые и нервные структуры», – рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.