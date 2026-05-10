Под Вологдой двое 16-летних подростков столкнулись на питбайках, один погиб
На дороге под Вологдой двое 16-летних подростков на питбайках столкнулись друг с другом. Подробности приводит пресс-служба Следственного комитета России.
Трагедия произошла 9 мая около 16:43 мск на улице Орловской в посёлке Харачево Вологодского округа. Оба парня управляли питбайками. Один из несовершеннолетних погиб на месте. Второй получил травмы, врачи госпитализировали его.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Специалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
