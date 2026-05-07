В Домодедове поймали закладчика с десятью килограммами наркотиков

07 мая 2026, 15:36

Ранее судимого 47-летнего жителя Раменского арестовали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МВД.





Задержание произошло рядом с деревней Угрюмово округа Домодедово. При осмотре участка полицейские нашли тайник, в котором лежали 13 свёртков с порошком общим весом около десяти килограммов. Кроме того, в квартире мужчины нашли шесть ёмкостей с порошком массой около килограмма.





«Экспертиза показала, что порошок является наркотиком эфедроном», — говорится в сообщении.