В Домодедове поймали закладчика с десятью килограммами наркотиков
Ранее судимого 47-летнего жителя Раменского арестовали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МВД.
Задержание произошло рядом с деревней Угрюмово округа Домодедово. При осмотре участка полицейские нашли тайник, в котором лежали 13 свёртков с порошком общим весом около десяти килограммов. Кроме того, в квартире мужчины нашли шесть ёмкостей с порошком массой около килограмма.
«Экспертиза показала, что порошок является наркотиком эфедроном», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что получал от куратора координаты схронов, забирал оттуда крупные партии наркотиков, расфасовывал и распространял через тайники-«закладки».
По решению суда на время расследования закладчика оставили под стражей.