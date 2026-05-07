Подросток погиб в Волгоградской области после падения в озеро
На озере Круглом в районе СНТ «Дружба» погиб 15-летний подросток. Об этом сообщило СУ СК РФ по Волгоградской области.
Компания школьников отдыхала на берегу, когда в какой-то момент мальчик сорвался с перил мостика и упал. Он мгновенно ушел под воду.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе поисково-спасательных работ водолазы подняли тело подростка со дна. Спасти его не удалось. Проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее российский турист утонул в океане на Филиппинах из-за сильного течения.
