В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева

07 мая 2026, 14:17

Чемпиона по функциональному многоборью Исаева застрелили из ружья в Калуге

В Калуге ночью застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.





По информации СМИ, спортсмена убили из ружья, предположительно модели ИЖ. Главный подозреваемый — бывший молодой человек девушки, с которой на тот момент встречался Исаев. По версии следствия, ревнивец не смог справиться с расставанием и напал на чемпиона.



