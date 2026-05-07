В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева
В Калуге ночью застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По информации СМИ, спортсмена убили из ружья, предположительно модели ИЖ. Главный подозреваемый — бывший молодой человек девушки, с которой на тот момент встречался Исаев. По версии следствия, ревнивец не смог справиться с расставанием и напал на чемпиона.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.