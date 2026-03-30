В Домодедове поставили на кадастр дом на 464 квартиры
Дом на 464 квартиры, построенный в жилом комплексе «Домодедово парк», поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Теперь владельцы квартир смогут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады.
«Адрес новостройки: городской округ Домодедово, улица Творчества, дом №11. Кадастровый номер: 50:28:0050105:9661», — говорится в сообщении.Общая площадь дома составляет более 21,4 тыс. квадратных метров. Квартиры представлены различных планировок. На прилегающей территории установили три детские и три спортивные площадки, есть велосипедные дорожки и гостевые парковки.