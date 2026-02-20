В Домодедове убрали снег на автопарковке у парка «Ёлочки»

20 февраля 2026, 09:49

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Эдуард Стратонов

Коммунальные и дорожные службы городского округа Домодедово перешли на круглосуточный режим работы для борьбы с последствиями сильного снегопада, который принёс в Московский регион циклон «Валли». Одной из локаций ночной уборки стала парковка и автобусные остановки у парка «Ёлочки». Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Эдуард Стратонов.





Расчистку провели сотрудники компании «Благо-сервис», они использовали несколько спецмашин.





«Сначала снег сгребал в кучи манипулятор, а затем он загружал рукотворные сугробы в самосвалы. Собранный снег увозили на специальный полигон за городом», — говорится в сообщении.