С территории Можайского округа вывезли за ночь 440 кубометров снега

20 февраля 2026, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.

Работы по расчистке дворов и улиц в Можайском округе ведутся круглосуточно. За минувшую ночь с нескольких локаций вывезли 440 кубометров снега. О этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Места, где уборка проводилась в приоритетном порядке, определялись по их социальной значимости, а также по обеспечению безопасности дорожного движения.





«Одной из таких локаций стала Амбулаторная улица: на ней всегда интенсивное движение, кроме того, это проезд к Можайской больнице и одной из школ округа. Днём уборке мешают машины, а за ночь удалось всё расчисть и вывезти 130 кубометров снега», — говорится в сообщении.