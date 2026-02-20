С территории Можайского округа вывезли за ночь 440 кубометров снега
Работы по расчистке дворов и улиц в Можайском округе ведутся круглосуточно. За минувшую ночь с нескольких локаций вывезли 440 кубометров снега. О этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Места, где уборка проводилась в приоритетном порядке, определялись по их социальной значимости, а также по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Одной из таких локаций стала Амбулаторная улица: на ней всегда интенсивное движение, кроме того, это проезд к Можайской больнице и одной из школ округа. Днём уборке мешают машины, а за ночь удалось всё расчисть и вывезти 130 кубометров снега», — говорится в сообщении.Параллельно снег убирали во дворах и межквартальных проездах. В этих работах участвуют свыше 220 человек и используется около 80 единиц спецтехники.