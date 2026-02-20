В Павловском Посаде ночью расчистили от снега автовокзал

20 февраля 2026, 09:36

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Алёна Притула

Борьба с последствиями мощного снегопада, который принёс в столичный регион циклон «Валли», ведётся в Павлово-Посадском городском округе круглосуточно. О проведённой в ночь на 20 февраля уборке автовокзала рассказала корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Алёна Притула.





Ночью коммунальщики смогли работать эффективнее, потому что им не мешал автотранспорт.





«Проезд к перронам и стоянку для автобусов расчищали две комбинированные дорожные машины. Они сгребали снег и посыпали проезжую часть песком. На это ушло немногим более пяти минут. А вывозом собранного снега занялась следующая бригада, заступившая на смену в четыре утра», — говорится в сообщении.