В Домодедове в этом году заменят три участка теплосетей и благоустроят сквер

Фото: пресс-служба правительства МО
В городском округе Домодедово реализуются программы по модернизации теплоснабжения и благоустройству общественных территорий. О работах, запланированных на текущий год, доложила губернатору Московской области глава муниципалитета Евгения Хрусталёва, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«В текущем году планируется начать строительство блочно-модульной котельной в Шубино-2 и реконструировать три участка теплосетей — от котельных «Авиационная» и «25 лет Октября». Кроме того, будет обновлено оборудование котельной «Бригадная» и начнётся обновление теплосети и труб горячего водоснабжения в селе Ильинское», — сказала Евгения Хрусталёва.Она также добавила, что начнутся проектные работы по модернизации очистных сооружений в микрорайоне Авиационный.
В программу по благоустройству на 2025 год вошёл Студенческий сквер у здания РГГУ, зона активного отдыха в парке «Ёлочки» и аллея 30-летия Победы.
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Лев Каштанов