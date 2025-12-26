В Домодедове выявили слив неочищенных сточных вод со стройплощадки гольф-клуба
Сброс сточных вод выявили инспекторы эконадзора в округе Домодедово. Нарушение оказалось связанным со строительством гольф-курорта на двух земельных участках в деревне Шишкино. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Непрошедшие очистку ливневые и талые воды свободно стекали со стройплощадки и из расположенного там коллектора в природный водоём.
«Сточные воды по рельефу текли в пруд, образованный на ручье, который является притоком реки Злодейки. Таким образом, налицо негативное воздействие на природу», — подчеркнул глава Минэкологии региона Виталий Мосин.По итогам проверки компания «Шишкино», являющаяся правообладателем земель, на которых ведётся строительство, получила предупреждение о недопустимости нарушения природоохранных требований. В зоне работ будет организован экологический контроль.