Достижения.рф

В Домодедове выявили слив неочищенных сточных вод со стройплощадки гольф-клуба

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Сброс сточных вод выявили инспекторы эконадзора в округе Домодедово. Нарушение оказалось связанным со строительством гольф-курорта на двух земельных участках в деревне Шишкино. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.



Непрошедшие очистку ливневые и талые воды свободно стекали со стройплощадки и из расположенного там коллектора в природный водоём.

«Сточные воды по рельефу текли в пруд, образованный на ручье, который является притоком реки Злодейки. Таким образом, налицо негативное воздействие на природу», — подчеркнул глава Минэкологии региона Виталий Мосин.
По итогам проверки компания «Шишкино», являющаяся правообладателем земель, на которых ведётся строительство, получила предупреждение о недопустимости нарушения природоохранных требований. В зоне работ будет организован экологический контроль.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0