В Домодедове выявили слив неочищенных сточных вод со стройплощадки гольф-клуба

26 декабря 2025, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Сброс сточных вод выявили инспекторы эконадзора в округе Домодедово. Нарушение оказалось связанным со строительством гольф-курорта на двух земельных участках в деревне Шишкино. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.





Непрошедшие очистку ливневые и талые воды свободно стекали со стройплощадки и из расположенного там коллектора в природный водоём.





«Сточные воды по рельефу текли в пруд, образованный на ручье, который является притоком реки Злодейки. Таким образом, налицо негативное воздействие на природу», — подчеркнул глава Минэкологии региона Виталий Мосин.