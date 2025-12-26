В Подмосковье установили более 16 тысяч камер системы «Безопасный регион»
Свыше 16 тысяч камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», установили в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления безопасности региона.
Новые камеры появились как в общественных местах, так и в подъездах.
«Всего к системе присоединили 16371 новую видеокамеру. Среди них 10333 новые камеры появились в местах массового пребывания людей и 6038 камер — в подъездах многоквартирных домов», — говорится в сообщении.Всего в Подмосковье в настоящее время насчитывается более 166 тысяч видеокамер «Безопасного региона». С их помощью за 11 месяцев текущего года удалось раскрыть свыше 3300 преступлений. Камеры не только фиксируют происшествие, но и позволяют установить последовательность действий злоумышленников.