В Подмосковье установили более 16 тысяч камер системы «Безопасный регион»

26 декабря 2025, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Свыше 16 тысяч камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», установили в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления безопасности региона.





Новые камеры появились как в общественных местах, так и в подъездах.





«Всего к системе присоединили 16371 новую видеокамеру. Среди них 10333 новые камеры появились в местах массового пребывания людей и 6038 камер — в подъездах многоквартирных домов», — говорится в сообщении.