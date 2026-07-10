В Домодедове вместо старого рынка построят торговое пространство с фудкоротом

10 июля 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Домодедово

Современный двухэтажный торговый комплекс с фудкортом построят в Домодедове на месте Центрального городского рынка. Работы уже начались. Об этом сообщает 360.ru.





Старый рынок не только морально устарел, но и не соответствовал санитарным нормам. На нарушения не раз жаловались местные жители.





«Теперь в городе появится полноценное всесезонное торговое пространство площадью около пяти тысяч квадратных метров. Его ядром будет рынок, обеспеченный всеми современными коммуникациями, по бокам первого этажа разместят продуктовые магазины, а на втором этаже откроют фудкорт и корнеры», — говорится в сообщении.