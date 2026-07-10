В Домодедове вместо старого рынка построят торговое пространство с фудкоротом
Современный двухэтажный торговый комплекс с фудкортом построят в Домодедове на месте Центрального городского рынка. Работы уже начались. Об этом сообщает 360.ru.
Старый рынок не только морально устарел, но и не соответствовал санитарным нормам. На нарушения не раз жаловались местные жители.
«Теперь в городе появится полноценное всесезонное торговое пространство площадью около пяти тысяч квадратных метров. Его ядром будет рынок, обеспеченный всеми современными коммуникациями, по бокам первого этажа разместят продуктовые магазины, а на втором этаже откроют фудкорт и корнеры», — говорится в сообщении.Торговля на время реконструкции не прекращается: добросовестным арендаторам предоставили новые места.