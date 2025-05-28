В Домодедове задержали иностранца при попытке сбыта героина
Полицейские задержали в подмосковном Домодедове 35-летнего приезжего одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в распространении, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Мужчину остановили у одного из домов на Школьной улице. Рядом полицейские нашли двенадцать свёртков с порошком, которые злоумышленник выкинул из кармана во время задержания. А в машине мужчины, которая была припаркована на улице Корнеева, было обнаружено ещё 40 таких же свёртков», — говорится в сообщении.При обыске по месту временного проживания задержанного в посёлке Развилка полицейские отыскали два полимерных пакета с порошком, электронные весы, мотки изоленты и коробку пластилина. Мужчина также рассказал, что успел сделать две закладки с наркотиками. Полицейские нашли их по указанным координатам.
Эксперты проверили содержимое двенадцати свёртков и определили, что находившийся там порошок является героином. Остальной изъятый порошок проверят в ходе следствия.