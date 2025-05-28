Один из пострадавших в Приангарье подростков тяжело ранен в шею

28 мая 2025, 07:16

Фото: iStock/maxim4e4ek

Один из подростков, пострадавший в ходе трагического инцидента в Иркутской области, находится в критическом состоянии с ножевым ранением в область шеи. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, пишет РИА Новости.