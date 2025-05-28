Один из пострадавших в Приангарье подростков тяжело ранен в шею
Один из подростков, пострадавший в ходе трагического инцидента в Иркутской области, находится в критическом состоянии с ножевым ранением в область шеи. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, пишет РИА Новости.
По сообщениям властей региона, нападение произошло в частном доме садоводческого товарищества «Горный Байкал», в результате которого четыре несовершеннолетних погибли на месте происшествия, ещё четверо получили серьёзные травмы.
Напавший молодой человек сам устроил пожар, от которого впоследствии погиб. Пострадавшие дети были доставлены в медучреждения, однако состояние одного из них вызывает особую тревогу специалистов. Оперативная работа правоохранительных органов продолжается, возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия уточняются.
Губернатор региона Игорь Кобзев лично контролирует ситуацию, поручив создать специальный штаб для координации действий различных ведомств.
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