Подозреваемые в краже 127 млн руб. в Москва-Сити являются безработными из Чечни

Фото: istockphoto/Dzurag

Подозреваемые в краже 127 миллионов рублей у курьера в деловом центре «Москва-Сити» оказались безработными уроженцами Чечни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.



«Установлено, что задержанные по подозрению в ограблении курьера у башни «Империя» являются уроженцами Чечни. Оба они официально не трудоустроены, ранее они судимы не были», — сказано в материале.
Накануне в столичном главке Росгвардии сообщали о задержании подозреваемых в краже в «Москва-Сити». Уточнялось, что речь шла о хищении денежных средств в особо крупном размере. Правоохранители подчеркнули, что злоумышленники пытались оказать сопротивление, поэтому пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух.

Читайте также:

В Московском зоопарке неизвестный хотел отравить леопарда

Жительница Алтая облила мужа смесью для бензопилы и подожгла во время ссоры

Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0