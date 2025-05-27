Подозреваемые в краже 127 млн руб. в Москва-Сити являются безработными из Чечни

27 мая 2025, 22:54

Фото: istockphoto/Dzurag

Подозреваемые в краже 127 миллионов рублей у курьера в деловом центре «Москва-Сити» оказались безработными уроженцами Чечни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.







«Установлено, что задержанные по подозрению в ограблении курьера у башни «Империя» являются уроженцами Чечни. Оба они официально не трудоустроены, ранее они судимы не были», — сказано в материале.

