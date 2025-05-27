Подозреваемые в краже 127 млн руб. в Москва-Сити являются безработными из Чечни
Подозреваемые в краже 127 миллионов рублей у курьера в деловом центре «Москва-Сити» оказались безработными уроженцами Чечни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
«Установлено, что задержанные по подозрению в ограблении курьера у башни «Империя» являются уроженцами Чечни. Оба они официально не трудоустроены, ранее они судимы не были», — сказано в материале.Накануне в столичном главке Росгвардии сообщали о задержании подозреваемых в краже в «Москва-Сити». Уточнялось, что речь шла о хищении денежных средств в особо крупном размере. Правоохранители подчеркнули, что злоумышленники пытались оказать сопротивление, поэтому пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух.
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