Под Иркутском подросток зарезал четверых сверстников и погиб при пожаре на даче

28 мая 2025, 08:27

Фото: iStock/BrianAJackson

В городе Байкальске Иркутской области подросток убил четверых сверстников, еще четверых ранил, а затем погиб при пожаре. Об этом сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.