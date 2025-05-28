Под Иркутском подросток зарезал четверых сверстников и погиб при пожаре на даче
В городе Байкальске Иркутской области подросток убил четверых сверстников, еще четверых ранил, а затем погиб при пожаре. Об этом сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.
По версии следствия, трагедия произошла сегодня ночью в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал». В какой-то момент молодой человек схватил нож и напал на друзей. В результате четыре подростка погибли, еще четверо были госпитализированы.
По предварительным данным, после нападения подозреваемый поджег дом, но не смог из него выбраться и погиб при пожаре. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.
По данным Telegram-канала Babr Mash, подростки праздновали день рождения.
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