В Домодедове задержали водителя с канистрами вещества для изготовления мефедрона

06 июля 2026, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали полицейские у леса рядом с селом Кузьминское округа Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сотрудники ГАИ обратили внимание на водителя, который стоял у открытого багажника своей машины. При проверке документов мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители решили провести досмотр автомобиля. Внутри они нашли семь канистр с неизвестной жидкостью и взывали на место оперативную бригаду.





«В доме, который арендовал водитель в одном из коттеджных посёлков округа, при обыске обнаружили восемь контейнеров и две стеклянные колбы с кристаллическим веществом, а также упаковочный материал и весы. Эксперты проверили содержимое колбы и одной из канистр. Оказалось, что жидкость в канистре — это прекурсор для мефедрона, а кристаллическое вещество из колбы — сам наркотик», — говорится в сообщении.