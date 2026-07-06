20-летняя россиянка зарубила топором свою бабушку

06 июля 2026, 08:16

Жительница Омской области зарубила бабушку топором во время ссоры

Фото: iStock/Grape_vein

20-летняя жительница Омской области во время ссоры расправилась над своей 65-летней бабушкой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.