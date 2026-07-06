20-летняя россиянка зарубила топором свою бабушку
20-летняя жительница Омской области во время ссоры расправилась над своей 65-летней бабушкой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло вечером 4 июля в рабочем поселке Черлак. Девушка, действуя из личных неприязненных отношений, нанесла родственнице, с которой проживала, множество ударов топором. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и потерпевшая скончалась на месте.
Подозреваемую задержали, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о содержании ее под стражей. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 105 УК РФ: «Убийство». Теперь фигурантке грозит до 15 лет колонии.
Правоохранители уже осмотрели место происшествия. В настоящее время они допрашивают свидетелей для выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае задержали дальнобойщика из поселка Гатка, который с 2005 года похищал и насиловал девушек, в том числе несовершеннолетних.
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