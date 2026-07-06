Россиянин изнасиловал 78-летнюю мать

06 июля 2026, 08:41

Жителя Кузбасса арестовали за изнасилование 78-летней матери

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Жителя Кемеровской области арестовали по обвинению в изнасиловании собственной 78-летней матери. Об этом сообщил объединенный пресс-центр региональных судов в своем телеграм-канале.





Россиянин совершил преступление, предусмотренное статьей 131 УК: «Изнасилование». Суд рассмотрел ходатайство следователя и, признав доводы об обоснованности подозрения достаточными, заключил фигуранта под стражу.



Ранее сообщалось, что Андрея Мочалина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кемерово, проверят на вменяемость. Следователь уже запросил проведение психиатрической экспертизы. Сейчас мужчина находится в СИЗО, свою вину он не признает.



Школьница пропала утром 25 июня — ушла из дома и не вернулась. Ее тело нашли через три дня на кладбище в Кировском районе. По версии следствия, злоумышленник заметил ее, изнасиловал и убил, после чего попытался сжечь тело, чтобы скрыть следы.