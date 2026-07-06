На Алтае подросток ранил ребенка выстрелом из пневматики
В селе Панфилово Калманского района 17-летний юноша выстрелил из пневматического ружья и попал ребенку в ногу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю, пишет ТАСС.
После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Угрозы для жизни и здоровья врачи не зафиксировали.
Сотрудники СК сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Им предстоит дать правовую оценку действиям подростка и установить причины, приведшие к стрельбе.
Пневматическое оружие, несмотря на распространенное мнение о его относительной безопасности, может представлять серьезную угрозу при нарушении правил обращения. Даже при небольшой мощности такие устройства способны причинить травмы, особенно если выстрел произведен с близкого расстояния или в сторону ребенка.
Подобные инциденты, как правило, становятся поводом для проверки условий хранения оружия в семье, а также соблюдения мер безопасности со стороны взрослых и несовершеннолетних. Специалисты регулярно напоминают, что доступ детей и подростков к любым видам оружия должен находиться под строгим контролем, чтобы избежать несчастных случаев и умышленных травм.
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