На Алтае подросток ранил ребенка выстрелом из пневматики

06 июля 2026, 08:36

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В селе Панфилово Калманского района 17-летний юноша выстрелил из пневматического ружья и попал ребенку в ногу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю, пишет ТАСС.