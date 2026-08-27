Жители Подмосковья смогут выбрать депутатов Госдумы, Мособлдумы и муниципальных органов
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
С 18 по 20 сентября в России состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. Жители Подмосковья смогут отдать голос на участке, дистанционно через электронную систему или дома, если не могут прийти лично.
Трехдневный формат согласовала Центральная избирательная комиссия. Ранее президент России Владимир Путин определил 20 сентября единым днем голосования. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, несколько дней для голосования делают выборы более удобными для граждан и одновременно помогают обеспечить дополнительную безопасность.
В Московской области избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 все три дня. Для получения бумажного бюллетеня понадобится паспорт.
Также жители региона смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и предварительная регистрация в установленные сроки. В большинстве регионов подать заявление можно будет с 3 по 14 сентября, при этом жителям Москвы регистрироваться заранее не потребуется. Электронное голосование будет доступно на протяжении всех трех дней.
Если во время ДЭГ возникнут технические или другие проблемы, избиратель сможет обратиться в территориальную комиссию. При желании проголосовать на участке комиссия сначала проверит, не воспользовался ли гражданин электронным голосованием. При отсутствии соответствующей отметки ему выдадут бумажный бюллетень.
Для граждан, которые по уважительной причине не способны прийти на участок, предусмотрено голосование на дому. Такая возможность доступна, в частности, людям с инвалидностью или проблемами со здоровьем, а также тем, кто ухаживает за нуждающимися. Подать устное или письменное заявление в участковую комиссию можно с 10 сентября до 14:00 20 сентября, после чего сотрудники комиссии организуют голосование по месту проживания.
Если в дни выборов человек будет находиться не по месту регистрации, он сможет заранее оформить участие в голосовании по месту пребывания. Заявления принимаются через «Госуслуги», МФЦ и территориальные избирательные комиссии, а с 9 по 14 сентября — также в участковых комиссиях.
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