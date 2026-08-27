Жители Подмосковья смогут выбрать депутатов Госдумы, Мособлдумы и муниципальных органов

27 августа 2026, 16:19

В Подмосковье пройдут выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября в России состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. Жители Подмосковья смогут отдать голос на участке, дистанционно через электронную систему или дома, если не могут прийти лично.