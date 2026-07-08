В Домодедове завершают капремонт детского сада «Светлячок»

08 июля 2026, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания детского сада «Светлячок», расположенного на улице Чкалова в микрорайоне Авиационный округа Домодедово, вступил в завершающую фазу. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время работы выполнены более чем на 80%.





«Сейчас на объекте ведётся монтаж инженерных сетей, установка дверных блоков, устройство входной группы, чистовая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.