В Домодедове завершают капремонт детского сада «Светлячок»
Капитальный ремонт здания детского сада «Светлячок», расположенного на улице Чкалова в микрорайоне Авиационный округа Домодедово, вступил в завершающую фазу. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время работы выполнены более чем на 80%.
«Сейчас на объекте ведётся монтаж инженерных сетей, установка дверных блоков, устройство входной группы, чистовая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Здание построили 54 года назад, его общая площадь составляет более тысячи квадратных метров. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года.
Детский сад «Светлячок» является дошкольным отделением Востряковского лицея №1.