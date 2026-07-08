Гидравлические испытания прошли более половины теплосетей Подмосковья
Свыше 50% тепловых сетей Московской области прошли гидравлические испытания в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
Лидерами по проверкам стали округа Зарайск, Молодёжный и Бронницы: там выполнили 100% запланированных работ. Кроме того, в Шаховской и Жуковском провели испытания 99% труб отопления, а в Волоколамске и Луховицах — 98%.
«Всего перед отопительным сезоном в Подмосковье запланированы гидравлические испытания на 11 тысячах километров тепловых сетей. Сейчас работы проведены уже примерно на пяти с половиной тысячах километров», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.В рамках гидравлических испытаний трубы заполняют водой и подвергают давлению, превышающему рабочее. Это помогает выявлять и своевременно исправлять различные дефекты.