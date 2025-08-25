В Домодедове завершили строительство детсада на 240 мест
Трёхэтажный детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, построили в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. Специалисты областного Главгосстройнадзора уже проверили новостройку и выдали заключение о соответствии объекта проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Строительство детского сада заняло двенадцать месяцев — работы начались в августе 2024 года.
«Площадь нового детского сада составляет более 3,7 тыс. квадратных метров. Там размещены ячейки для групп, в каждой из которых есть игровое помещение, спальня, обеденная зона, раздевалка и санузел», — говорится в сообщении.В здании также оборудованы музыкальный и физкультурный залы, медпункт и кабинеты логопеда и психолога.
Детсад построили в рамках реализации национального проекта «Семья».