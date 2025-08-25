В Домодедове завершили строительство детсада на 240 мест

25 августа 2025, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Трёхэтажный детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, построили в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. Специалисты областного Главгосстройнадзора уже проверили новостройку и выдали заключение о соответствии объекта проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Строительство детского сада заняло двенадцать месяцев — работы начались в августе 2024 года.





«Площадь нового детского сада составляет более 3,7 тыс. квадратных метров. Там размещены ячейки для групп, в каждой из которых есть игровое помещение, спальня, обеденная зона, раздевалка и санузел», — говорится в сообщении.