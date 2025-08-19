В Домодедове завершили строительство школы на 550 мест

19 августа 2025, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 550 учеников, построили на улице Макаренко в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово. Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Трёхэтажная новостройка разделена на два блока — блок начальной школы на 200 учеников и блок средних и старших классов на 350 учеников.





«В блоке начальной школы расположены девять учебных кабинетов и многофункциональный спортзал. В зоне основной школы находится 17 универсальных кабинетов, а также лаборатории, мастерские, актовый зал на 200 мест и спортивный зал. Кроме того, в здании есть библиотечно-информационный центр, медпункт, кабинет психолога и столовая», — рассказал глава Минстройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.