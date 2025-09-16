В Домодедово начался капитальный ремонт детского сада «Светлячок»
В Домодедово в детском саду «Светлячок» на ул. Чкалова, 6 начались демонтажные работы. Учреждение является дошкольным отделением «Востряковского лицея № 1», сообщили в подмосковном Минстрое.
Строители ООО «Мособлстройтрест №11» ремонтируют кровлю, фасад и внутренние помещения. Также меняют системы отопления, вентиляции и канализации, обновляют входные группы, мебель и оборудование, а на территории построят новые игровые зоны.Площадь детского сада — 1088,2 кв.м. Работы проводят за счет бюджета Московской области. Обновленный садик откроют к 1 сентября 2026 года.