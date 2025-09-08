В Домодедово открыли новый детский сад на 240 мест

08 сентября 2025, 17:26

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Новый детский сад начал работу в микрорайоне Южный города Домодедово. Трехэтажное здание площадью 3,75 тыс. кв. метров возведено в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Семья», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.