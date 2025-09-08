В Домодедово открыли новый детский сад на 240 мест
Новый детский сад начал работу в микрорайоне Южный города Домодедово. Трехэтажное здание площадью 3,75 тыс. кв. метров возведено в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Семья», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Дошкольное учреждение рассчитано на 240 воспитанников. Для детей оборудованы групповые ячейки с игровыми и спальными зонами, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок. На прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами и выполнено озеленение.
В Министерстве строительного комплекса Московской области отмечают, что открытие нового сада поможет обеспечить местами детей в активно развивающемся микрорайоне.
