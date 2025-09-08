В Старой Купавне построили асфальтобетонный завод
Строительство асфальтобетонного завода завершилось в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Площадь здания составляет около 3 тысяч квадратных метров. Здесь будут выпускать асфальтобетонные смеси, которые используют для ремонта дорог.
«Предприятие способно принять и переработать до 40 тысяч тонн сыпучих материалов», — отмечается в сообщении.Ассортимент завода будет включать различные асфальтобетонные смеси, включая щебёночно-мастичные, крупно- и мелкозернистые, песчаные, а также тощие бетоны — с пониженным содержанием цемента и повышенным содержанием щебня.
Эти смеси можно будет использовать как для ремонта магистралей, так и для укрепления второстепенных улиц.