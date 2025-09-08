В Старой Купавне построили асфальтобетонный завод

08 сентября 2025, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство асфальтобетонного завода завершилось в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области





Площадь здания составляет около 3 тысяч квадратных метров. Здесь будут выпускать асфальтобетонные смеси, которые используют для ремонта дорог.





«Предприятие способно принять и переработать до 40 тысяч тонн сыпучих материалов», — отмечается в сообщении.