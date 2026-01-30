В Домодедово специалисты продолжают круглосуточную уборка снега

30 января 2026, 02:07

Фото: Эдуард Стратонов

В городском округе Домодедово продолжается круглосуточная уборка снега. Ночная смена специалистов организации «Благосервис» началась в девять часов вечера 29 января и продлится до шести утра пятницы.





Основной задачей на этот раз является расчистка проезжей части и тротуаров на улице Коломийца. Этот участок важен для многих жителей, поскольку он ведет к железнодорожной станции. Кроме того, здесь расположен корпус Домодедовского лицея № 3, куда утром приедут школьники.



На объекте работают семь единиц техники: манипулятор, который сразу загружает снег в самосвалы, и шесть грузовых автомобилей для его непрерывного вывоза. Такая организация процесса обеспечивает непрерывность уборки без простоев.



По словам мастера ночной смены Равшана Акрамова, бригада намерена завершить очистку улицы Коломийца раньше установленного срока. Дополнительные усилия планируется направить на расчистку дороги у железнодорожной станции.