Виртуальный помощник «Полина» расскажет о наличии ограничений на выезд из России
Жители Московской области смогут узнать с помощью виртуального ассистента «Полина» о наличии ограничений на выезд из России. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Для этого достаточно позвонить по номеру 8 (800) 303-00-00. Помощница запросит фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации пользователя.
После этого бот проинформирует гражданина о наличии или отсутствии исполнительных производств в отношении него, ареста на имущество и счета в банках, а также об ограничениях на выезд за пределы страны.
Как отметили в ГУРБ Подмосковья, теперь получить актуальную информацию стало ещё проще.
Читайте также: