В Домодедово таможенники пресекли незаконный вывоз метеорита за границу

05 марта 2026, 11:53

Фото: пресс-служба ФТС России

Домодедовские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза за границу фрагментов метеорита Дронино. Их пытался вывезти в Дубай 32-летний иностранный гражданин, спрятав части космического тела среди личных вещей в багаже.