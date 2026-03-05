В Домодедово таможенники пресекли незаконный вывоз метеорита за границу
Домодедовские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза за границу фрагментов метеорита Дронино. Их пытался вывезти в Дубай 32-летний иностранный гражданин, спрятав части космического тела среди личных вещей в багаже.
Как собщили в пресс-службе ФТС России, мужчину остановили на «зеленом» коридоре во время выборочного контроля. При досмотре чемодана инспекторы обнаружили два фрагмента минеральной породы: необработанный кусок весом около 250 граммов и отшлифованный с трех сторон образец весом 2,75 килограмма. Пассажир заявил, что получил эти предметы в подарок от знакомого и не знал о необходимости декларирования.
Экспертиза показала, что необработанный фрагмент является частью железного метеорита Дронино, который упал на Землю во время метеоритного дождя. Специалисты признали его культурной ценностью. Второй образец, по заключению экспертов, культурной ценности не представляет.
По факту произошедшего возбуждены два дела об административных правонарушениях — по статьям о недекларировании товаров и нарушении установленных запретов и ограничений. Нарушителю может грозить штраф и конфискация обнаруженных предметов.
