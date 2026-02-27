В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду кубинских сигар на 1,5 млн рублей

27 февраля 2026, 14:07

Видео: Пресс-службы ФТС России

В аэропорту Шереметьево пресечена контрабанда кубинских сигар на 1,5 млн рублей. Незадекларированный товар обнаружили у иностранца, прилетевшего из Гаваны.