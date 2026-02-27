В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду кубинских сигар на 1,5 млн рублей
В аэропорту Шереметьево пресечена контрабанда кубинских сигар на 1,5 млн рублей. Незадекларированный товар обнаружили у иностранца, прилетевшего из Гаваны.
Как сообщили в таможне, 42-летний пассажир проходил по «зеленому» коридору и пытался пронести сигары в ручной клади. В его рюкзаке инспекторы нашли четыре фирменные деревянные коробки с маркировкой «COHIBA Habana, Cuba 25 Esplendidos» — всего 100 сигар. Стоимость партии оценили в 1,5 миллионов рублей.
Мужчина пояснил, что привез сигары в подарок брату и не знал о правилах декларирования. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.
