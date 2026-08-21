В Домодедовской больнице мужчине спасли кисть руки с огромной раной от болгарки

21 августа 2026, 14:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Домодедовской больницы помогли 37-летнему мужчину с глубокой раной левой кисти размером семь на два сантиметра, которую пациент получил, работая на даче болгаркой. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мужчина обратился за помощью спустя три часа после происшествия, рана сильно кровоточила.





«Пациента отправили на рентген, чтобы исключить переломы костей и повреждение сухожилий, отвечающих за сгибание пальцев, потом обработали рану, наложили швы и укололи противостолбнячную сыворотку», — рассказал заведующий травмпунктом Домодедовской больницы Ислам Какалов.