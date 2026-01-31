У двух жителей Подмосковья подозревают опасную инфекцию

31 января 2026, 21:58

У двух жителей Подмосковья подозревают оспу обезьян, их госпитализировали

Фото: istockphoto/Irina Starikova

Двух человек доставили в стационар в Подмосковье из‑за подозрения на оспу обезьян. Как сообщил 31 января источник РЕН ТВ, случаи зафиксировали в Одинцовском районе.