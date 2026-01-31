Достижения.рф

У двух жителей Подмосковья подозревают опасную инфекцию

У двух жителей Подмосковья подозревают оспу обезьян, их госпитализировали
Фото: istockphoto/Irina Starikova

Двух человек доставили в стационар в Подмосковье из‑за подозрения на оспу обезьян. Как сообщил 31 января источник РЕН ТВ, случаи зафиксировали в Одинцовском районе.



По его словам, к врачам обратился мужчина с высокой температурой и высыпаниями на лице. Медики заподозрили опасную инфекцию и сразу приняли меры по изоляции.

Пациента и сопровождавшего его человека госпитализировали. Их состояние оценивают как средней тяжести. Сейчас проводится углублённая диагностика для подтверждения или исключения диагноза. Также опрашивают людей, контактировавших с госпитализированными, а в больнице планируют провести дезинфекцию.

Ранее сообщалось, что впавшую в кому в Египте учительницу из Татарстана доставили в больницу.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0