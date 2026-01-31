У двух жителей Подмосковья подозревают опасную инфекцию
Двух человек доставили в стационар в Подмосковье из‑за подозрения на оспу обезьян. Как сообщил 31 января источник РЕН ТВ, случаи зафиксировали в Одинцовском районе.
По его словам, к врачам обратился мужчина с высокой температурой и высыпаниями на лице. Медики заподозрили опасную инфекцию и сразу приняли меры по изоляции.
Пациента и сопровождавшего его человека госпитализировали. Их состояние оценивают как средней тяжести. Сейчас проводится углублённая диагностика для подтверждения или исключения диагноза. Также опрашивают людей, контактировавших с госпитализированными, а в больнице планируют провести дезинфекцию.
