Baza: Один случай оспы обезьян в Подмосковье подтвердили
У одного из пациентов подтвердили оспу обезьян в Подмосковье. Как пишет Baza, сейчас мужчину изолировали, он находится в отдельной палате.
В публикации утверждается, что сначала у него появились два небольших высыпания на лице — он принял их за простуду и пытался лечить кремом от герпеса. Через несколько дней температура поднялась до 40 градусов, после чего его госпитализировали.
Пациент рассказал, что живёт в Москве около полутора месяцев, за границей не был давно и, по его словам, не посещал места вроде бань и саун. Как именно мог заразиться, он не понимает.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция. Среди симптомов — лихорадка, признаки интоксикации, увеличение лимфоузлов и пятнистая сыпь, которая затем превращается в пузырьки. После их вскрытия могут образовываться язвы. Обычно вирус передаётся человеку от диких животных, в том числе приматов, однако может быть и передача от человека к человеку. При лёгком течении заболевание, как правило, проходит самостоятельно за две-три недели.
