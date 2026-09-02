В Домодедовской больнице провели 110 инновационных процедур для лечения суставов
С начала года в отделении неотложной травматологии и ортопедии Домодедовской больницы провели 110 процедур плазмотерапии. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Современная методика помогает быстрее восстанавливаться пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
«Мы берём кровь пациента и центрифугируем её, чтобы отделить богатую тромбоцитами плазму. Если в обычной плазме содержится от 300 000 до 400 000 тромбоцитов, то после обработки их концентрация увеличивается в два-три раза», – пояснил заведующий отделением неотложной травматологии и ортопедии Ислам Какалов.Как пояснил врач, процедура особенно эффективна при заболеваниях суставов, связок и мышечной ткани. Пациенты отмечают положительные результаты и благодарят за возможность получать такую помощь без поездок в крупные медцентры.
Как подчеркнули в министерстве, это наглядно показывает важность внедрения современных медицинских технологий на местах.