Достижения.рф

В Домодедовской больнице провели 110 инновационных процедур для лечения суставов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года в отделении неотложной травматологии и ортопедии Домодедовской больницы провели 110 процедур плазмотерапии. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.



Современная методика помогает быстрее восстанавливаться пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

«Мы берём кровь пациента и центрифугируем её, чтобы отделить богатую тромбоцитами плазму. Если в обычной плазме содержится от 300 000 до 400 000 тромбоцитов, то после обработки их концентрация увеличивается в два-три раза», – пояснил заведующий отделением неотложной травматологии и ортопедии Ислам Какалов.
Как пояснил врач, процедура особенно эффективна при заболеваниях суставов, связок и мышечной ткани. Пациенты отмечают положительные результаты и благодарят за возможность получать такую помощь без поездок в крупные медцентры.

Как подчеркнули в министерстве, это наглядно показывает важность внедрения современных медицинских технологий на местах.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0