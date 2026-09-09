В Домодедовской больнице спасли молодого пациента с обширным инфарктом миокарда

09 сентября 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В кардиологическом отделении Домодедовской больницы провели срочную операцию 30-летнему пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Молодой мужчина поступил в стационар с жгучими болями за грудиной. ЭКГ зарегистрировала обширный инфаркт миокарда. Такое состояние без своевременной помощи может привести к глубокой инвалидности или даже смерти.

«По экстренным показаниям врачи выполнили коронарографию. У пациента выявили двухсосудистое поражение с критическим сужением одной из артерий сердца», – рассказал врач-кардиолог Никита Бараковский.

«Сейчас мы всё чаще сталкиваемся со случаями сосудистых катастроф в молодом возрасте. К этому приводят курение, хронический стресс, сидячий образ жизни и лишний вес. Болезнь легче предупредить, чем лечить», – подчеркнул доктор.