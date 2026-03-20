В соцсферу Подмосковья внедрят ещё 12 ИИ-проектов

20 марта 2026, 11:00

Ещё 12 проектов с искусственным интеллектом планируют задействовать в социальной сфере Московской области в текущем году. Об этом рассказал на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению его председатель Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Голубев отметил, что за минувший год в соцсферу региона внедрили 22 ИИ-проекта, касающиеся оказания муниципальных услуг, трансформации социальной службы и пр.





«В текущем году планируется реализовать ещё 12 проектов. Особое внимание при этом уделят муниципальным услугам, автоматическим решениям и аварийному жилью», — сказал депутат.