В подольском спортцентре «Юность» проходят соревнования «Золотая осень»

24 октября 2026, 15:14

Фото: Мария Шигорева

В спортивном центре «Юность» в Климовске проходят межрегиональные состязания по художественной гимнастике под названием «Золотая осень». В этом масштабном мероприятии участвуют свыше 600 гимнасток из 33 различных субъектов Российской Федерации, начиная от Крыма и заканчивая Магнитогорском.







Главный судья соревнований, обладающая международной категорией и возглавляющая турнир, Алла Феофилактова сообщила, что мероприятие проводится под эгидой Федерации художественной гимнастики Московской области, Федерации художественной и эстетической гимнастики Подольска, а также Министерства спорта России. Подмосковье, по ее словам, представлено на турнире весьма обширно.



Феофилактова отметила, что сегодня второй день соревнований: команды, выступающие с групповыми упражнениями, уже завершили свои программы, и впереди церемония награждения победителей. После этого на площадку выйдут гимнастки, которые будут соревноваться в упражнениях первого разряда, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.



Спортсменки выступают как в индивидуальных, так и в групповых номерах. Гимнастки демонстрируют упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой, строго следуя правилам, действующим в рамках текущего олимпийского цикла.