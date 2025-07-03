В домодедовском ЖК «Космос» ввели в эксплуатацию сразу семь корпусов
Все семь корпусов жилого комплекса «Космос», расположенного микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Дома в ЖК «Космос» представляют из себя двенадцатиэтажные монолитно-кирпичные постройки. Общая площадь семи корпусов составляет более 83,8 тыс. квадратных метров. В домах расположены 1794 квартиры различных планировок — от студий до трёхкомнатных. В подъездах есть помещение для консьержа и зоны для хранения колясок и велосипедов», — говорится в сообщении.На первых этажах зданий расположены коммерческие помещения, где откроются магазины, кафе и пр.
Во дворах новостроек установлены детские и спортивные площадки, благоустроены зоны отдыха.