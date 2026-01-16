В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построили детсад на 150 мест
Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, построили на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в селе Ям городского округа Домодедово. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь трёхэтажного детсада составляет две с половиной тысячи квадратных метров.
«В здании есть помещения для шести групп с тёплыми полами, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также пищеблок с холодным и горячим цехами», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установили игровые площадки с теневыми навесами, спортивную площадку, обустроили локацию для мероприятий, а у входа — велопарковку и колясочную.
Отмечается, что это уже второй детсад в ЖК «Прибрежный Парк». Первый — на 300 мест — открыли в 2024 году.