Житель Химок попался на краже процессоров из компьютеров

09 сентября 2026, 09:07

оригинал Фото: istockphoto.com/Aramyan

Несколько случаев подмены процессоров в новых компьютерах на неисправные зафиксировали в пунктах выдачи заказов с маркет-плейсов в Химках. По подозрению в совершении этих преступлений полицейские задержали 19-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, молодой человек заказывал компьютеры, а когда ему передавали заказ для осмотра, незаметно менял процессор на неработающий, который приносил с собой. И после этого отказывался от заказа под предлогом его несоответствия заявленным техническим характеристикам.





«Такую подмену злоумышленник успел проделать дважды. На третьем заходе его задержали с поличным. Общий ущерб от его действий составил более 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.