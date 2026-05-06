В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» ввели в эксплуатацию четыре дома

06 мая 2026, 09:16

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четыре многоэтажных дома, построенных в составе жилого комплекса «Прибрежный Парк» на территории округа Домодедово, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Высота новостроек составляет от 12 до 17 этажей, там расположены 1374 квартиры общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. На первых этажах находятся коммерческие помещения.





«В домах представлены квартиры разных планировок — от студий до четырёхкомнатных вариантов с гардеробными и гостевыми санузлами. Покупатели могут выбрать варианты без отделки, с черновой или чистовой отделкой», — говорится в сообщении.