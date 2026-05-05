В подмосковных пунктах проведения экзаменов устроили тренировку перед ОГЭ
Тренировка по проведению ОГЭ по русскому языку состоялась более чем в 520 пунктах проведениях экзаменов (ППЭ) в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Участие в тренировке приняли все специалисты, задействованные в проведении экзаменов — руководители ППЭ, технические сотрудники, члены экзаменационной комиссии и организаторы в аудиториях.
«Участники мероприятия пошагово отработали все действия — проведение инструктажа, активизацию ключа доступа, распечатку материалов, включая оперативную замену принтера, воспроизведение аудиозаписи изложения и сканирование работ», — говорится в сообщении.Тренировка прошла без сбоев. До конца мая в Московской области участников экзаменационного процесса ожидают ещё две таких проверки готовности.