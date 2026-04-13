В Домодедовскую больницу попал ещё один заболевший оспой обезьян
Домодедовская больница приняла на лечение ещё одного пациента с подтверждённой оспой обезьян. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Сейчас в больнице лечатся от этого заболевания два человека, Их состояние удовлетворительное.
«Госпитализирован ещё один пациент, ему 38 лет. За пределы страны он не выезжал. Контакт половой», – уточили РИА Новости в больнице.
Оспа обезьян – довольно редкое инфекционное заболевание. В основном распространено в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Источники инфекции – грызуны и приматы, обитающие в зоне влажных тропических лесов, а также заболевшие люди.
Симптомы заболевания – лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфоузлов, боль в мышцах и слабость. Как правило обезьян лечится за две-четыре недели, но иногда отмечается тяжёлое течение болезни.