В Домодедовскую больницу попал ещё один заболевший оспой обезьян

13 апреля 2026, 12:11

Домодедовская больница приняла на лечение ещё одного пациента с подтверждённой оспой обезьян. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.





Сейчас в больнице лечатся от этого заболевания два человека, Их состояние удовлетворительное.

«Госпитализирован ещё один пациент, ему 38 лет. За пределы страны он не выезжал. Контакт половой», – уточили РИА Новости в больнице.