В Королёве в этом году завершат капремонт водоводов и модернизацию семи котельных

28 августа 2026, 19:17

оригинал А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков проверили ход капремонта участка водовода, питающего ТЭЦ, 37 социальных объектов и 262 многоквартирных дома, где проживают 68 000 человек.





Сейчас работы ведутся на улицах Богомолова, Пионерской и Толстого. Сеть питающих водоводов, которые обновляют по госпрограмме, также проходит по улицам Лермонтова, Жуковского и Кирова.

«Мы сегодня приехали проверить ход капитального ремонта одного из участков разветвлённой сети водоводов в городском округе Королёв. Меняем здесь изношенные трубы. Половину уже смонтировали. Работа продлится до конца декабря, чтобы к пиковым зимним нагрузкам система полностью функционировала. Кроме того, в этом году отремонтируем в Королёве 12 километров теплосетей, реконструируем четыре котельные в ТСН Самаровка, микрорайонах Юбилейный, Текстильщик, ул. Сакко и Ванцетти, и еще три – силами инвесторов», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сейчас производится замена всего водопровода. Его общая протяжённость – около 4,9 километра. Уже проложено около 2,8 километра. Строительная готовность – 56%. В рамках капремонта будут заменены все трубы, чтобы вода могла поступать жителям по полностью новому водоводу. Обновлённая сеть будет обслуживать более 68 000 человек. Планируем завершить все работы к концу года», – сказал представитель подрядчика Никита Макеев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«ЖКХ – направление, которое требует постоянного внимания, будь то вода, тепло или газ. Сегодня мы проверяем ход работ по перекладке сети водоводов – это порядка пяти километров. Это очень важная и нужная работа. К концу года её планируют завершить, чтобы жители получали стабильное водоснабжение», – отметил Легков.