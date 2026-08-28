В Королёве в этом году завершат капремонт водоводов и модернизацию семи котельных
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков проверили ход капремонта участка водовода, питающего ТЭЦ, 37 социальных объектов и 262 многоквартирных дома, где проживают 68 000 человек.
Сейчас работы ведутся на улицах Богомолова, Пионерской и Толстого. Сеть питающих водоводов, которые обновляют по госпрограмме, также проходит по улицам Лермонтова, Жуковского и Кирова.
«Мы сегодня приехали проверить ход капитального ремонта одного из участков разветвлённой сети водоводов в городском округе Королёв. Меняем здесь изношенные трубы. Половину уже смонтировали. Работа продлится до конца декабря, чтобы к пиковым зимним нагрузкам система полностью функционировала. Кроме того, в этом году отремонтируем в Королёве 12 километров теплосетей, реконструируем четыре котельные в ТСН Самаровка, микрорайонах Юбилейный, Текстильщик, ул. Сакко и Ванцетти, и еще три – силами инвесторов», – рассказал Воробьёв.
Сеть питающих водоводов в Королёве была построена в 1969 году, и её износ составлял 80%.
«Сейчас производится замена всего водопровода. Его общая протяжённость – около 4,9 километра. Уже проложено около 2,8 километра. Строительная готовность – 56%. В рамках капремонта будут заменены все трубы, чтобы вода могла поступать жителям по полностью новому водоводу. Обновлённая сеть будет обслуживать более 68 000 человек. Планируем завершить все работы к концу года», – сказал представитель подрядчика Никита Макеев.Также в этом году в округе заменят 12 километров теплосетей. Положительные изменения коснутся более 96 000 жителей.
Кроме того, ведутся работы по капремонту четырёх котельных в микрорайонах Юбилейный, Текстильщик, на улице Сакко и Ванцетти и ТСН Самаровка, которые обслуживают более 132 000 жителей и 110 социально-значимых объектов. За счёт инвесторов модернизируют котельные «Альфа Лаваль», «Дзержинского, 11Б» и «Новые Подлипки». Стабильное теплоснабжение получат порядка 50 000 жителей.
Сейчас все объекты теплоснабжения округа полностью диспетчеризированы. На котельных и центральных тепловых пунктах установлены датчики, которые передают параметры работы в систему «ЖКХ-Контур». Это позволяет значительно сокращать время реагирования на отклонения показателей от нормы.
«ЖКХ – направление, которое требует постоянного внимания, будь то вода, тепло или газ. Сегодня мы проверяем ход работ по перекладке сети водоводов – это порядка пяти километров. Это очень важная и нужная работа. К концу года её планируют завершить, чтобы жители получали стабильное водоснабжение», – отметил Легков.Всего в этом году в Подмосковье планируют построить и капитально отремонтировать более 300 котельных, БМК и ЦТП, а также 250 километров теплосетей по госпрограмме, в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго», а также за счёт инвесторов.